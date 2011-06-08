PSA/TPCA SMALL CARS CONVERGENCE AREA

Übersicht
The Project concerns the financing of the Promoter's investments focused on Automotive production in convergence areas.
The Promoters investments are expected to have a positive impact on both the regional and national economy through the development of the automotive sector in the two regions, by maintaining the competitiveness of the two production sites. The investments will therefore contribute (i) for both sites preserving the existing jobs ; (ii) for one site creating about 1000 additional permanent direct jobs there; (iii) to further stimulate the economic growth in the region through the development of the local base of suppliers
Manufacturing and assembly of Motor Vehicles fall under Annex II of the EIA Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, and the request for an Environmental Impact assessment (EIA), would therefore be at the discretion of local and national authorities. However, since the manufacturing sites involved in the project already exist and no extension is foreseen, the current permits and environmental authorisations could be sufficient. The Banks services will clarify the possible need for an EIA during the appraisal, as well as any other environmental details.
The Promoter is a private company operating in the manufacturing sector, not covered by EU Directives on procurement. The Banks services will verify details during the projects due diligence.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.