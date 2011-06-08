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PSA TPCA SMALL CARS CONVERGENCE AREA

Unterzeichnung(en)

Betrag
185.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Slowakei : 50.000.000 €
Czechia : 135.000.000 €
Industrie : 185.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/11/2011 : 50.000.000 €
25/09/2012 : 60.000.000 €
9/11/2011 : 75.000.000 €
Andere Links
Related public register
15/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PSA TPCA SMALL CARS CONVERGENCE AREA
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - PSA TPCA SMALL CARS CONVERGENCE AREA

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Juni 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/11/2011
20100686
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PSA/TPCA SMALL CARS CONVERGENCE AREA
Automotive Company
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 185 million
EUR 422 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The Project concerns the financing of the Promoter's investments focused on Automotive production in convergence areas.

The Promoters investments are expected to have a positive impact on both the regional and national economy through the development of the automotive sector in the two regions, by maintaining the competitiveness of the two production sites. The investments will therefore contribute (i) for both sites preserving the existing jobs ; (ii) for one site creating about 1000 additional permanent direct jobs there; (iii) to further stimulate the economic growth in the region through the development of the local base of suppliers

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Manufacturing and assembly of Motor Vehicles fall under Annex II of the EIA Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, and the request for an Environmental Impact assessment (EIA), would therefore be at the discretion of local and national authorities. However, since the manufacturing sites involved in the project already exist and no extension is foreseen, the current permits and environmental authorisations could be sufficient. The Banks services will clarify the possible need for an EIA during the appraisal, as well as any other environmental details.

The Promoter is a private company operating in the manufacturing sector, not covered by EU Directives on procurement. The Banks services will verify details during the projects due diligence.

Weitere Unterlagen
15/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PSA TPCA SMALL CARS CONVERGENCE AREA
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - PSA TPCA SMALL CARS CONVERGENCE AREA

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PSA TPCA SMALL CARS CONVERGENCE AREA
Datum der Veröffentlichung
15 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64130624
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20100686
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PSA TPCA SMALL CARS CONVERGENCE AREA
Datum der Veröffentlichung
7 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68989685
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20100686
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
15/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PSA TPCA SMALL CARS CONVERGENCE AREA
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - PSA TPCA SMALL CARS CONVERGENCE AREA
Andere Links
Übersicht
PSA/TPCA SMALL CARS CONVERGENCE AREA
Datenblätter
PSA TPCA SMALL CARS CONVERGENCE AREA

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen