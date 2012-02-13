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URGENT FLOOD RELIEF AND PREVENTION

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Montenegro : 20.000.000 €
Wasser, Abwasser : 4.000.000 €
Verkehr : 16.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/10/2012 : 4.000.000 €
10/10/2012 : 16.000.000 €
Andere Links
Related public register
22/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - URGENT FLOOD RELIEF AND PREVENTION
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - URGENT FLOOD RELIEF AND PREVENTION

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Februar 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/10/2012
20100683
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Urgent Flood Relief and Prevention

Republic of Montenegro

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 25 million
EUR 30 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project would contribute to repairing and reconstructing the major damage to the public infrastructure (roads, bridges, water supply, hydraulic infrastructure, etc.) caused by the exceptional rainfall and flooding of November and December 2010.

Re-establish the conditions for economic growth and sustainable development, prevent similar disasters by addressing key risks as well as supporting social cohesion and job creation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

As an official candidate country for membership to the European Union, the promoter is required to implement all the schemes in compliance with relevant EU environmental and social legislation and principles.

Procurement procedures will be consistent with the Bank’s Guidelines to Procurement.

Weitere Unterlagen
22/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - URGENT FLOOD RELIEF AND PREVENTION
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - URGENT FLOOD RELIEF AND PREVENTION

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - URGENT FLOOD RELIEF AND PREVENTION
Datum der Veröffentlichung
22 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
69393984
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20100683
Sektor(en)
Verkehr
Wasser, Abwasser
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Montenegro
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - URGENT FLOOD RELIEF AND PREVENTION
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88530639
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20100683
Sektor(en)
Verkehr
Wasser, Abwasser
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Montenegro
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
22/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - URGENT FLOOD RELIEF AND PREVENTION
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - URGENT FLOOD RELIEF AND PREVENTION
Andere Links
Übersicht
Urgent Flood Relief and Prevention
Datenblätter
URGENT FLOOD RELIEF AND PREVENTION

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen