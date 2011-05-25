PT Cloud Computing & RDI

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Portugal Telecom SGPS SA
The project consists of the promoter’s investments in Portugal in research, development and innovation (RDI) activities, a new data centre as well as the development and roll-out of new IT Systems.
The project’s RDI activities focus on new services, on network optimisation and infrastructure technologies, and on application platforms. The development of a new power efficient data centre is aimed to increase efficient use of IT and to enable new service solutions. The objective of the investments in IT is to implement converged and aligned systems to support the constant evolution of business, and to simplify and reduce the existing application portfolio for increased efficiency.
Data Centers and facilities for Telecommunication related RDI activities are not specifically covered by Annexes I & II of EU Directive 85/337/EEC as amended by 97/11/EC, 2003/35/EC and 2009/31/EC, and therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessment. Full environmental details will be assessed during appraisal, including the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EEC and Birds 79/409/EEC Directives).
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector. The promoter is, therefore, not covered by the EU Directives on procurement. Procurement procedures will be assessed during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.