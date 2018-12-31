Unterzeichnung(en)
Übersicht
Acquedotto Pugliese S.p.A.
The project concerns the investment programme under the Master Plan, for the 2010-2012 period. The investments will mainly concern small to medium sized water and wastewater facilities and will be aimed at (i) reducing water losses, (ii) increasing the availability of water resources and (iii) expanding the water and wastewater networks and plants.
The project will contribute to meeting the requirements of the Urban Waste Water Treatment Directive and the Water Framework Directive. The resulting improved service standards and higher resilience to the effects of climate change qualify the operation as relevant for climate action.
Where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 97/11/EC, as amended by Directive 2003/35/EC, will be respected. The promoter will in such case, prior to utilising any EIB funds, be responsible for transmitting to the Bank the non-technical summary of the EIA. In addition, for any part of the scheme that may impact on a nature conservation site, the promoter will be required to provide to the Bank information on the mitigating measures needed to comply with the Habitats Directive.
The Bank will require from the promoter that contracts for the implementation of the project have been or shall be tendered in accordance with relevant EU procurement laws (2004/17/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.