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AUSTRIA HIGH SPEED 3G & LTE

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 100.000.000 €
Telekommunikation : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/12/2012 : 100.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Februar 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/12/2012
20100646
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Austria High Speed 3G & LTE

Telekom Austria Group

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 100 million
Up to EUR 240 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the upgrade of High Speed Packet Access (HSPA) and roll-out of Long Term Evolution (LTE) mobile broadband telecommunication network in Austria.

The project contributes to the “Digital Agenda for Europe” flagship initiative through further development and expansion of the mobile telecommunications infrastructure, a key platform for the provision of advanced mobile and broadband services, and to reaching the target of broadband access for all European citizens by 2013.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investments in mobile telecommunication projects do not fall under the EIA Directive. Mobile telecommunication systems have limited environmental effects, apart from the visual impact of base station towers. Other impacts can be mitigated by appropriate construction and operation measures. Environmental details will be assessed during appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector. Therefore the promoter is not covered by the EU Directives on procurement. The effectively used procurement procedures will be assessed during appraisal.

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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen