Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

SOUTH BOHEMIA TRANSPORT INFRA II

Unterzeichnung(en)

Betrag
45.183.815,93 €
Länder
Sektor(en)
Czechia : 45.183.815,93 €
Dienstleistungen : 1.355.514,48 €
Verkehr : 43.828.301,45 €
Unterzeichnungsdatum
20/07/2011 : 1.355.514,48 €
20/07/2011 : 43.828.301,45 €
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOUTH BOHEMIA TRANSPORT INFRA II
Zugehörige Pressemitteilungen
Tschechische Republik: 44 Mio EUR für den Straßenbau und die Pflege des kulturellen Erbes in Südböhmen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 April 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/07/2011
20100640
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
South Bohemia Transport Infrastructure II

The South-Bohemian Region (Jihočeský kraj)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
CZK 1 100 million
CZK 3 655 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Series of priority schemes for road rehabilitation and upgrade of the regional road network included in the regional medium-term investment programme.

This project would support road investments co-financed by the 2007-2013 Regional Operational Programme South-West as well as other investments mainly in the regional transport sector financed from the regional budget.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project refers to a multi-scheme operation classified as a Framework Loan and some of the schemes might fall under Annex I or, more likely, Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC, as amended. The Bank will ensure that all the schemes to be supported by the loan will comply with the relevant EU environmental legislation.

The promoter, as a public administration entity, is required to follow EU public procurement rules (2004/18/EC) including publication of contract notices in the EU Official Journal as implemented by national law, if and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation.

Kommentar(e)

The Bank will support the financial contribution of the regional budget.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOUTH BOHEMIA TRANSPORT INFRA II
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Tschechische Republik: 44 Mio EUR für den Straßenbau und die Pflege des kulturellen Erbes in Südböhmen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOUTH BOHEMIA TRANSPORT INFRA II
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
41092732
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20100640
Sektor(en)
Verkehr
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOUTH BOHEMIA TRANSPORT INFRA II
Andere Links
Übersicht
South Bohemia Transport Infrastructure II
Datenblätter
SOUTH BOHEMIA TRANSPORT INFRA II
Zugehörige Pressemitteilungen
Tschechische Republik: 44 Mio EUR für den Straßenbau und die Pflege des kulturellen Erbes in Südböhmen

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Tschechische Republik: 44 Mio EUR für den Straßenbau und die Pflege des kulturellen Erbes in Südböhmen
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOUTH BOHEMIA TRANSPORT INFRA II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen