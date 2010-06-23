Software AG RDI

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Software AG
The project concerns Software AG’s RDI activities in the areas of software infrastructure and integration as well as business process analysis and automation.
The project is supposed to assist in the further innovation of Software AG's product portfolio. The main target is to remain the market leader in business process excellence and to develop additional key products/market differentiators.
The project activities do not fall under Annexes I and II of the EU Directive 97/11/EC, as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, and are therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessments. As the proposed investments will take place mainly inside buildings already being used for similar activities, and concern to a large extent software research/development, no particular negative impact on the environment is expected. Full environmental details will nevertheless be assessed during appraisal, including possible impacts on protected flora and fauna ( Habitats 92/43/EEC and Birds 79/409/EEC Directives ) if required.
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement. R&D is an atypical case in which the opening of procurement of goods/services might be very limited for reasons of prototyping or exclusivity concerns. Nevertheless, specialised equipment and services should be procured following international enquiries among the most qualified contractors and suppliers. This procedure will be checked during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.