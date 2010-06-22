SAP - SOFTWARE INNOVATION

Unterzeichnung(en)
Übersicht
SAP AG
The project concerns the promoter’s R&D activities for its further development of on demand software applications.
The project is supposed to support the European software development industry in retaining its global market leadership. The project involves latest technologies and substantial R&D to provide competitive software applications for the related target markets. Further more the promoter is cooperating with European partners in European R&D initiatives, such as the FP7.
The project activities do not fall under Annexes I and II of the EU Directive 97/11/EC, as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, and are therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessments. As the proposed investments will take place mainly inside buildings already being used for similar activities, and concern to a large extent software research/development, no particular negative impact on the environment is expected.
The promoter is a private company and is thus not covered by EU Directives on procurement. R&D is an atypical case in which purchasing of goods/services is very limited and might be even for reasons of prototyping or exclusivity concerns subject to further limitations. Nevertheless, specialised equipment and services should be procured following international enquiries among the most qualified contractors and suppliers. This procedure will be checked during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.