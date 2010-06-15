JCI Innovative Car Battery

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Johnson Controls Inc.
Research, development and innovation activities in support of manufacturing sites for Johnson Controls Inc. latest generation of lead-acid battery capacities in Germany. In addition to the RDI activities performed in the R&D centre located in Hannover, the project includes the expansion of the manufacturing plant located in Zwickau and the expansion of the recycling plant located in Krautscheid.
The project supports the development of the new AGM batteries, which is one of the most important elements of the ongoing trends towards electrification in the automotive industry, and the widespread implementation of micro-hybridisation. AGM batteries also display better safety features than those based on conventional technology.
The project comprises capital investments in manufacturing and recycling plants for automotive batteries as well as related innovation and product development activities, for which Environmental Impact Assessments (EIA) may be required according to the Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. To be assessed during the project appraisal.
Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.