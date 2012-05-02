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KHI SOLAR ONE TOWER PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Südafrika : 50.000.000 €
Energie : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/11/2012 : 50.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - - EN
Related public register
22/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KHI SOLAR ONE TOWER PROJECT
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - KHI SOLAR ONE TOWER PROJECT
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB unterstützt erstes Solarturmkraftwerk in Südafrika

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Mai 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/11/2012
20100589
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KHI SOLAR ONE TOWER PROJECT
The project promoter is a private Spanish multinational company that applies innovative technology solutions for sustainable development in the energy and environment sectors, generating electricity from the sun, producing biofuels, desalinating sea water and recycling industrial waste. The promoter is a market leader in most of these sectors, has an extensive track record and an international presence in over 70 countries across all continents. A South African pre-eminent development finance institution, whose role is to foster private sector development in South Africa, will jointly sponsor the project.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 332 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction and operation of a greenfield solar power tower with a 50 MW net power-generating capacity.

Khi Solar One is a 50 MW steam receiver power tower concentrated solar power (CSP) plant with approximately two hours of steam storage and will have an overhead tie-line connection to the grid. The project will be located approximately 15 km south-west of the town of Upington in the Northern Cape province in South Africa.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If the project were located in the EU, it would fall under Annex II of the EIA Directive (85/337/EEC) as amended, requiring the competent national authority to determine the need for an Environmental Impact Assessment (EIA). Under South African Law, the project requires a mandatory EIA including initial scoping and public consultation. During appraisal, the Bank will ensure that the project complies with the Bank's principles and standards as regards environmental and social issues.

The project has followed private procurement rules and the main contractors and suppliers have already been selected. However, the South African power sector is not liberalised and access to the electricity market is only possible through specific tendering procedures. The Bank will appraise the procurement process followed to confirm compliance with the Bank's Guide to Procurement.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
22/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KHI SOLAR ONE TOWER PROJECT
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - KHI SOLAR ONE TOWER PROJECT
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB unterstützt erstes Solarturmkraftwerk in Südafrika

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KHI SOLAR ONE TOWER PROJECT
Datum der Veröffentlichung
22 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54901432
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20100589
Sektor(en)
Energie
Regionen
Südafrika
Länder
Südafrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - KHI SOLAR ONE TOWER PROJECT
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
233432089
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20100589
Sektor(en)
Energie
Regionen
Südafrika
Länder
Südafrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
22/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KHI SOLAR ONE TOWER PROJECT
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - KHI SOLAR ONE TOWER PROJECT
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Übersicht
KHI SOLAR ONE TOWER PROJECT
Datenblätter
KHI SOLAR ONE TOWER PROJECT
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Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB unterstützt erstes Solarturmkraftwerk in Südafrika

Aktuelles und Storys

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EIB unterstützt erstes Solarturmkraftwerk in Südafrika
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Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - - EN
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen