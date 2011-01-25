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PLK RAILWAY MODERNIZATION E59 PHASE 1

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 120.000.000 €
Verkehr : 120.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/11/2011 : 120.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Modernizacja linii kolejowej E59 Wrocław – granica woj. dolnośląskiego - PL
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Modernizacja linii kolejowej E59 Wrocław – Poznań, na odcinku Wrocław – granica woj. dolnośląskiego - PL
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB-Darlehen von 120 Mio EUR für Modernisierung der polnischen Eisenbahn

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Januar 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/11/2011
20100584
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PLK Railway Modernisation E 59 Phase 1

PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 125 million (around PLN 491 million)
Approx. EUR 427 million (around PLN 1700 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the modernisation of 58 km of an existing dual electrified railway line between Wroclaw (Grabiszyn) and the border between Dolnoslaskie and Wielkopolskie regions (chainage 1.7 km to 59.7 km) in central Poland.

The project will help prepare the section of line for future installation of European Rail Traffic Management System (ERTMS), scheduled as part of the Polish National ERTMS Deployment Plan for implementation during the next financing perspective.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of EIA Directive 85/337/EEC, as amended, and was screened in by the Competent Authority. EIAs have been undertaken in 2005 and 2008. A positive Environmental Decision was issued in February 2010 by the Competent Authority. A further round of assessment has taken place as part of the building permit process during 2010. The project has the potential to impact three Natura 2000 sites; so the provisions of the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC) apply.

The promoter is a public contracting authority subject to the provisions of the relevant Directives.

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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Modernizacja linii kolejowej E59 Wrocław – granica woj. dolnośląskiego - PL
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Polen: EIB-Darlehen von 120 Mio EUR für Modernisierung der polnischen Eisenbahn

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Modernizacja linii kolejowej E59 Wrocław – granica woj. dolnośląskiego - PL
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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