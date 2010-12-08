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ESB LOAN FOR SMES & MID-CAP II

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Kroatien : 100.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2012 : 50.000.000 €
27/10/2011 : 50.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Dezember 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/10/2011
20100583
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ESB Loan for SMEs and MID-CAP II

ERSTE & Steiermarkische Bank d.d.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
Not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Loan for SMEs with a Mid-cap tranche for financing SME and medium-sized companies projects (including projects in the field of tourism), small and medium scale infrastructure projects promoted by local authorities and any size industrial investment in the fields of the Knowledge Economy, energy and environmental protection. It is expected that grant schemes provided by the European Commission under the Energy Efficiency Finance Facility will be included in the loan.

Long term financing at affordable interest rates for SME and intermediate-sized companies projects, small and medium scale infrastructure projects promoted by local authorities and any size industrial investment in the fields of Knowledge Economy, energy and environmental protection.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen