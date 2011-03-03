NORTH YORKSHIRE AND YORK WASTE PPP

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
The Project concerns the design, construction, operation and maintenance of waste treatment facilities that will enable energy and materials recovery from residual waste generated in North Yorkshire and the City of York, England.
The project will contribute to meeting the region’s targets for diversion of biodegradable and other waste from landfills, complement up-stream efforts on recycling, and enable recovery of energy from waste.
The project consists of waste treatment facilities that will enable recyclables and energy recovery from the residual waste stream. The facilities will be constructed on a site currently used for sand and gravel screening and vehicle storage, which is located adjacent to a landfill. The project will reduce the amount of waste that is disposed on landfills and it will enable recovery of energy and some recyclables from the residual waste.
Procurement for this project has been carried out according to UK PFI regulations. Following a competitive dialogue with short listed bidders, a preferred bidder was chosen in July 2010. The preferred bidder intends to implement the project through an EPC contract for the waste incinerator, and design-build-commissioning contracts and a separate civil and building works contract for the other project facilities.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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