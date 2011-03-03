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NORTH YORKSHIRE AND YORK WASTE PPP

Unterzeichnung(en)

Betrag
195.944.514,05 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 195.944.514,05 €
Müllbeseitigung : 195.944.514,05 €
Unterzeichnungsdatum
30/10/2014 : 46.242.063,71 €
30/10/2014 : 149.702.450,34 €
Andere Links
Related public register
25/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORTH YORKSHIRE AND YORK WASTE PPP
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16/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - NORTH YORKSHIRE AND YORK WASTE PPP
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18/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - NORTH YORKSHIRE AND YORK WASTE PPP
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB sagt 150 Millionen Pfund Sterling für Abfallbehandlungsanlage in Yorkshire zu

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 März 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/10/2014
20100575
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NORTH YORKSHIRE AND YORK WASTE PPP
CITY OF YORK COUNCIL NORTH YORKSHIRE COUNTY COUNCIL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 152 million (EUR 178 million)
GBP 320 million (EUR 373 million)
Ort
Sektor(en)
  • Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The Project concerns the design, construction, operation and maintenance of waste treatment facilities that will enable energy and materials recovery from residual waste generated in North Yorkshire and the City of York, England.

The project will contribute to meeting the region’s targets for diversion of biodegradable and other waste from landfills, complement up-stream efforts on recycling, and enable recovery of energy from waste.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project consists of waste treatment facilities that will enable recyclables and energy recovery from the residual waste stream. The facilities will be constructed on a site currently used for sand and gravel screening and vehicle storage, which is located adjacent to a landfill. The project will reduce the amount of waste that is disposed on landfills and it will enable recovery of energy and some recyclables from the residual waste.

Procurement for this project has been carried out according to UK PFI regulations. Following a competitive dialogue with short listed bidders, a preferred bidder was chosen in July 2010. The preferred bidder intends to implement the project through an EPC contract for the waste incinerator, and design-build-commissioning contracts and a separate civil and building works contract for the other project facilities.

Weitere Unterlagen
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18/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - NORTH YORKSHIRE AND YORK WASTE PPP
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORTH YORKSHIRE AND YORK WASTE PPP
Datum der Veröffentlichung
25 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
46246484
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20100575
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - NORTH YORKSHIRE AND YORK WASTE PPP
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
164850618
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20100575
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - NORTH YORKSHIRE AND YORK WASTE PPP
Datum der Veröffentlichung
18 Jun 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53294980
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20100575
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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