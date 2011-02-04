ELECTRICITY DISTRIBUTION BIH

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Energie - Energieversorgung
The project comprises investment schemes in the electricity distribution network in Bosnia and Herzegovina to be implemented between 2012-2016.
The project is intended to maintain, modernise and extend the electricity distribution network in Bosnia and Herzegovina. Its purpose is to secure a more stable and reliable supply, to improve the overall service quality, to cater for demand growth and to decrease losses.
The EIA Directive 2011/92/EU has been transposed in BIH and EIA processes are already established. The investment schemes come under Annex II of the EIA Directive thus implying a review by the competent authorities. The schemes relate to medium and low voltage reinforcement and expansions, they are expected to have minimal environmental impacts and it is unlikely that they will require an EIA. The Bank's financing will be limited to components that do not necessitate an environmental impact assessment.
The Promoters are public undertakings and will organise tendering in line with open or restricted procedures, both of which should include a publication in the OJEU.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.