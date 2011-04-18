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ACME HAITI LOCAL CURRENCY LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
3.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Haiti : 3.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 3.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/11/2011 : 3.000.000 €
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Haiti: Wassersektor und Kleinunternehmen erhalten spezielle Unterstützung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 April 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/11/2011
20100552
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ACME Haiti Local Currency Loan

Action pour la Coopération avec la Micro-Entreprise SA
Contacts:
Sinior Raymond, CEO
sraymond@acmehaiti.org ou siniorr@hotmail.com
Bernard de Brouwer, Chairman
bdebrouwer@acmehaiti.org ou bdebrouwer@yahoo.com

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Equivalent of EUR 3 million in local currency (Haitian gourdes)
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Credit line to the microfinance institution ACME SA to enable it to grow its portfolio in the post-earthquake reconstruction context.

Financing of micro-entrepreneurs in the capital Port-au-Prince and suburban and rural areas.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Not applicable.

The Bank will ensure that the procurement procedures meet its standards before signing the contract.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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