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LA RIOJA PUBLIC INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 80.000.000 €
Dienstleistungen : 35.200.000 €
Wasser, Abwasser : 44.800.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/11/2011 : 35.200.000 €
24/11/2011 : 44.800.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Juli 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/11/2011
20100540
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
La Rioja Public Infrastructure

Comunidad Autónoma De La Rioja

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 80 million
The estimated programme cost is up to EUR 160 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns investments in the water and wastewater infrastructure, public administration and research facilities in La Rioja, Spain.

The project will contribute to pollution abatement and improving the quality of water. The rehabilitation and construction of the new Palace of Justice building is expected to positively contribute to the regeneration and revitalisation of its neighborhood in Logroño The expansion and strengthening of the teaching and research facilities of the University of La Rioja will contribute to the common European Higher Education Area and the European Research Area.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project consists of a number of investments in water, wastewater and public buildings. It is expected to have significant positive impacts on the environment. Compliance with EIA Directive, SEA Directive 2001/42/EC, Directive 97/11/EC (EIA), Directive 92/43/EC (Habitats) and Directive 2009/147/EC (Birds) amongst other EU directives will be assessed during appraisal.

Procurement for this project falls under directive 2004/17/EC and 2004/18/EC. Compliance of the promoter with these directives will be assessed during appraisal.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen