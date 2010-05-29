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PROVINCIA DI TRENTO-TRATTAMENTO ACQUE

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 60.000.000 €
Wasser, Abwasser : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/11/2012 : 60.000.000 €
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Related public register
31/10/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - PROVINCIA DI TRENTO-TRATTAMENTO ACQUE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 April 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/11/2012
20100529
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Provincia di Trento – Trattamento Acque

Provincia Autonoma di Trento

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 80 million
Up to EUR 160 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction of a new waste water treatment plant in the municipality of Calliano, serving Trento and surrounding municipalities, in the Trentino Alto Adige region. The plant, with an initial capacity of 150,000 inhabitants equivalent, would replace the existing Trento Sud plant  which is becoming obsolete and is located in an increasingly urban context. The civil works of the new plant would be built to accommodate a subsequent expansion to 300,000 inhabitants equivalent capacity in view of the subsequent closure of the Trento North waste water treatment plant.

The proposed project would result in an improvement of the quality of the water bodies receiving the wastewaters in the area of Trento, notably the Adige River. The project will ensure compliance with the Urban Waste Water Treatment Directive 91/271/EC and is in line with the Bank’s Water Sector Lending Policy. The project is eligible for EIB finance under Article 309 point (c) common interest.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The main objective of the new wastewater treatment plant is compliance with the EU Urban Waste Water Treatment Directive 91/271/EC as amended by Directive 98/15/EC. An EIA is however required by the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 97/11/EC, as amended by Directive 2003/35/EC. The Promoter will, prior to utilising any EIB funds, transmit the non-technical summary to the Bank, as well as details of measures prescribed to mitigate any effects on nature conservation sites.

The Bank will require from the Promoter that contracts for the implementation of the project have been or shall be tendered in accordance with relevant EU procurement laws (Dir 93/38, 2004/17/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
21/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PROVINCIA DI TRENTO-TRATTAMENTO ACQUE
31/10/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - PROVINCIA DI TRENTO-TRATTAMENTO ACQUE
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PROVINCIA DI TRENTO-TRATTAMENTO ACQUE
Datum der Veröffentlichung
21 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
69313495
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20100529
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PROVINCIA DI TRENTO-TRATTAMENTO ACQUE
Datum der Veröffentlichung
31 Oct 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
174482595
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20100529
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Datenblätter
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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