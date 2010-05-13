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AZ MARIA MIDDELARES HOSPITAL GHENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
99.999.500 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 99.999.500 €
Gesundheit : 99.999.500 €
Unterzeichnungsdatum
1/12/2011 : 20.000.000 €
1/12/2011 : 30.000.000 €
2/05/2013 : 49.999.500 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: Erstes Allgemeinkrankenhaus erhält EIB Mittel für neues Gebäude

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 November 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/12/2011
20100513
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AZ Maria Middelares Hospital Ghent

vzw AZ Maria Middelares

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million.
EUR 210 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of the construction of a new hospital building on the existing site in Ghent.

By merging the services on one single site, the project will lead to the reorganisation of service delivery, of logistics and to an improvement of the general functioning of the hospital. Unit-cost reductions, shorter patients’ stays, greater comfort are expected results of the operation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment, though the Project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. During appraisal, the Bank’s services will examine the environmental implications of the new hospital project and verify the screening decision of the Competent Authority and whether an EIA is required.

The Promoter is required to respect national and EU legislation applicable to public authorities’ procurement and the Bank requires that all relevant contracts for the implementation of the Project have been, or will be, tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation. The Project’s procurement strategy will be examined during appraisal.

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Belgien: Erstes Allgemeinkrankenhaus erhält EIB Mittel für neues Gebäude

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen