DNIPROPETROVSK METRO COMPLETION

Übersicht
The project consist of extending the existing metro line in Dnipropetrovsk by 4.0 kilometres and adding 3 stations. This would bring the metro service to the city centre to serve areas of high urban density and activity.
The project will improve public transport in Dnipropetrovsk by extending the metro network into the city centre, making it more attractive for commuters. Consequently, it is expected that the investment results in a modal shift away from private car use, thus reducing the negative impacts of car transport on the environment.
Outside the EU, the Bank refers to EU law as the benchmark of its EIA requirements. In the EU, the extension of a metro falls under Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC and consequently the Competent Authority needs to determine whether an EIA is required. In this case, an Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) is being prepared. The project’s compliance with all applicable EU and national environmental legislation and the Bank’s social standards will be verified during appraisal.
The Promoter is a public entity, and should consequently follow open international public procurement procedures. The Bank will require the Promoter to tender contracts for the implementation of the project in accordance with the Bank's guide to procurement, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. The procurement procedures will be monitored by the Bank.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.