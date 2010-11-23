T I - RICERCA E SVILUPPO BANDA LARGA

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Telecom Italia S.p.A. (“TI”)
The project concerns the Promoter’s investments for Information and Communication Technology research, development and innovation (RDI) activities in Italy. It will focus on broadband technologies and advanced network architectures, on users systems, on network and service management systems and on application platforms.
The project is expected to increase the diffusion of advanced broadband services for both the existing and the next generation fixed and mobile networks.
The project does not fall under Annex I of the Environmental Impact Assessment Directive 97/11/CE but it may fall under Annex II if it includes premises in new estate developments, which will be assessed during appraisal. Compliance with environmental legislation including Natura 2000 areas will be assessed too.
The promoter is a private company and EU Directives do not apply. It will be assessed whether the procurement procedures followed are in the interest of the project and the promoter.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.