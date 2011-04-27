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PUESPOEK WIND POWER

Unterzeichnung(en)

Betrag
140.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 140.000.000 €
Energie : 140.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/01/2012 : 35.000.000 €
10/10/2011 : 35.000.000 €
5/07/2013 : 70.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Windpark Mönchhof - DE
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Windpark Andau / Halbturn - DE
Related public register
08/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PUESPOEK WIND POWER
Related public register
17/03/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - PUESPOEK WIND POWER

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 April 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/10/2011
20100481
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PK Wind Power

The project promoter is a small family-owned company, experienced in the development and operation of on-shore wind farms in Austria.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 135 million
Up to EUR 280 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction of wind parks for a total capacity of 162 MW at two locations in the region of Burgenland (Mönchhof and Halbturn).

The project supports EU and national renewable energy objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All wind farms proposed fall under Annex II of the EIA Directive 84/337/EEC (as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC). Here, they have all been screened-in during and undergone an EIA process. The EIA process, environmental impacts of all wind farms on Natura 2000 zones in their vicinity and potential cumulative impacts with other wind projects shall meet EIB environmental and social guidelines.

The promoter is not subject to public procurement procedures as it is neither a public undertaking nor does it enjoy special or exclusive rights in the sense of the EU Procurement Directive 2004/17/EC.

Weitere Unterlagen
08/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PUESPOEK WIND POWER
17/03/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - PUESPOEK WIND POWER
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Windpark Mönchhof - DE
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Windpark Andau / Halbturn - DE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PUESPOEK WIND POWER
Datum der Veröffentlichung
8 Mar 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65119325
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20100481
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PUESPOEK WIND POWER
Datum der Veröffentlichung
17 Mar 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65133720
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20100481
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
08/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PUESPOEK WIND POWER
Related public register
17/03/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - PUESPOEK WIND POWER
Andere Links
Übersicht
PK Wind Power
Datenblätter
PUESPOEK WIND POWER
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Windpark Mönchhof - DE
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Windpark Andau / Halbturn - DE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen