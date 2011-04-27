PUESPOEK WIND POWER

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project promoter is a small family-owned company, experienced in the development and operation of on-shore wind farms in Austria.
The project concerns the construction of wind parks for a total capacity of 162 MW at two locations in the region of Burgenland (Mönchhof and Halbturn).
The project supports EU and national renewable energy objectives.
All wind farms proposed fall under Annex II of the EIA Directive 84/337/EEC (as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC). Here, they have all been screened-in during and undergone an EIA process. The EIA process, environmental impacts of all wind farms on Natura 2000 zones in their vicinity and potential cumulative impacts with other wind projects shall meet EIB environmental and social guidelines.
The promoter is not subject to public procurement procedures as it is neither a public undertaking nor does it enjoy special or exclusive rights in the sense of the EU Procurement Directive 2004/17/EC.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.