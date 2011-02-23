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TIM MOBILE BROADBAND NETWORK

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Brasilien : 200.000.000 €
Telekommunikation : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/07/2012 : 100.000.000 €
29/12/2011 : 100.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Februar 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/12/2011
20100466
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TIM Mobile Broadband Network

TIM CELULAR S.A.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 1 652 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the 2010-2011 investments for the geographical coverage expansion and capacity increase of TIM´s GSM and UMTS networks in Brazil.

Apart from promoting local economic development, the project will transfer economic and technological knowledge by supporting a well-established European company diversifying through FDI into Latin America.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If the project was located in Europe, it would not fall under Annex I or II of EIA directive 85/337/EEC, amended by directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Mobile networks based on GSM/UMTS technology have limited environmental effects. The visual impact of base station towers or other impacts (e.g. EMF radiation) can be mitigated by appropriate construction and operation measures.

The promoter is a private company operating in a liberalised sector of telecommunication services. The procedures relevant for the project will be checked during appraisal.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen