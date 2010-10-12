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UNIVERSITY OF STRATHCLYDE

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.930.806,32 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 100.930.806,32 €
Bildung : 100.930.806,32 €
Unterzeichnungsdatum
17/05/2011 : 100.930.806,32 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Oktober 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/05/2011
20100452
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
University of Strathclyde

University of Strathclyde

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to GBP 100 million.
GBP 350 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Capital investment programme dedicated to the development and refurbishment of the University of Strathclyde’s campus in Glasgow.

The proposed project is designed to assist the university, and by extension the United Kingdom, in improving its readiness to contribute to the common European Higher Education Area and the European Research Area by strengthening the teaching and research capabilities of the University of Strathclyde.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Universities are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment, though the project is covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify the EIA screening decision of the Competent Authority during appraisal.

The Bank requires the promoter to ensure that all relevant contracts for the implementation of the project have been tendered, or will be tendered, in accordance with the relevant EU procurement legislation.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen