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GESTAMP GROUP RDI AND CONVERGENCE

Unterzeichnung(en)

Betrag
175.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 9.000.000 €
Slowakei : 10.000.000,01 €
Rumänien : 14.399.999,99 €
Türkei : 19.000.000 €
Deutschland : 25.200.000 €
Czechia : 25.400.000,01 €
Spanien : 71.999.999,99 €
Industrie : 175.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/06/2011 : 257.142,86 €
27/06/2011 : 285.714,29 €
27/06/2011 : 411.428,57 €
27/06/2011 : 542.857,14 €
27/06/2011 : 720.000 €
27/06/2011 : 725.714,28 €
27/06/2011 : 2.057.142,86 €
17/11/2011 : 2.571.428,57 €
17/11/2011 : 2.857.142,86 €
17/11/2011 : 4.114.285,71 €
17/11/2011 : 5.428.571,43 €
27/06/2011 : 6.171.428,57 €
27/06/2011 : 6.857.142,86 €
17/11/2011 : 7.200.000 €
17/11/2011 : 7.257.142,86 €
27/06/2011 : 9.874.285,71 €
27/06/2011 : 13.028.571,43 €
27/06/2011 : 17.280.000 €
27/06/2011 : 17.417.142,87 €
17/11/2011 : 20.571.428,57 €
27/06/2011 : 49.371.428,56 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB-Darlehen von 125 Mio EUR zur Förderung der FEI-Aktivitäten von Gestamp

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 November 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/06/2011
20100432
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Gestamp Group RDI and Convergence

Corporación Gestamp S.L.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 175 million.
EUR 360 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of two parts: (a) Investments in Research, Development and Innovation (RDI) in the field of metal stamping (hot/cold), hydroforming, welding and roll forming for automotive applications. The project’s RDI activities are located in Spain and Germany. (b) Investments in technology implementation in production plants in the Czech Republic, Hungary, Romania and Slovakia and Turkey.

The project’s activities aim at further improving the fuel efficiency and safety of vehicles. In addition, the project comprises investments for enhanced productivity and energy efficiency in the promoter’s production plants.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The innovation and product development – related part of the project concerns activities that will be carried out in existing facilities already authorised. An EIA is therefore not required by EIA Directive 85/337/EC, amended by Directive 97/11/EC and 2003/35/EC. The capital expenditures comprised by the project in the Convergence Regions will cover activities that are not expected to have a negative impact on the environment. However, the Bank’s services will verify the details and whether an EIA is required during the project’s due diligence.

The promoter is a private company operating in the manufacturing sector not covered by EU Directives on procurement. Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects.

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Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB-Darlehen von 125 Mio EUR zur Förderung der FEI-Aktivitäten von Gestamp

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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