INVESTEC CLIMATE ACTION FL

Übersicht
Investec Bank Limited
The project will support small and medium scale investments in renewable energy and energy efficiency in South Africa.
The operation will support the objectives of the South African Government to increase the share of renewable energy generation and enhance the efficiency of energy use.
The overall purpose of the operation is to improve the global environment by supporting projects that help to mitigate climate change. If located in the EU, many of the project schemes would likely fall under either Annexes I or II of the EIA directive (97/11/EC), which would require, respectively, a mandatory EIA or allow the competent authorities to determine the EIA requirements. The schemes to be selected for funding shall comply with EIB social and environmental standards.
It is likely that for most of the projects financed public procurement is not applicable. The Bank will review systems and procedures applied by the financial intermediary (FI) during appraisal, in order to ascertain the FI's ability to verify the adequate implementation of the Bank’s Guide to Procurement (Guide) in the projects. The Bank will verify compliance with the Guide.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.