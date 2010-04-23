Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

INVESTEC CLIMATE ACTION FL

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Südafrika : 50.000.000 €
Energie : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/10/2011 : 50.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB und Investec vereinbaren Fazilität von 100 Mio EUR zur Förderung erneuerbarer Energien in Südafrika

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 März 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/10/2011
20100423
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Investec Climate Action Framework Loan

Investec Bank Limited

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will support small and medium scale investments in renewable energy and energy efficiency in South Africa.

The operation will support the objectives of the South African Government to increase the share of renewable energy generation and enhance the efficiency of energy use.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The overall purpose of the operation is to improve the global environment by supporting projects that help to mitigate climate change. If located in the EU, many of the project schemes would likely fall under either Annexes I or II of the EIA directive (97/11/EC), which would require, respectively, a mandatory EIA or allow the competent authorities to determine the EIA requirements. The schemes to be selected for funding shall comply with EIB social and environmental standards.

It is likely that for most of the projects financed public procurement is not applicable. The Bank will review systems and procedures applied by the financial intermediary (FI) during appraisal, in order to ascertain the FI's ability to verify the adequate implementation of the Bank’s Guide to Procurement (Guide) in the projects. The Bank will verify compliance with the Guide.

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB und Investec vereinbaren Fazilität von 100 Mio EUR zur Förderung erneuerbarer Energien in Südafrika

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB und Investec vereinbaren Fazilität von 100 Mio EUR zur Förderung erneuerbarer Energien in Südafrika
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen