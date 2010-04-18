GASUNIE GAS INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project is part of the promoter's ongoing investment programme to expand the gas transmission infrastructure in the Netherlands, thus strengthening its ability to meet gas demands in Northwest Europe.
The project will expand the gas transmission capacity in the Netherlands to meet demand and flexibility requirements in Northwest Europe. It will thus contribute to the further integration of the European gas market, increased security of supply and providing more transport options for market partcipants. The project schemes meet the criteria of the TEN-energy projects and coincide with a TEN-e priority axis (NG.1). The project is therefore eligible under Article 309 point (c) common interest.
The two project components fall under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, thus requiring EIAs. All permits required for the Odiliapeel-Melick section have been received by the promoter. The EIA process for the Wijngaarden-Beverwijk section is expected to be completed in 3Q2012 and all the required permits are expected to be granted by the end of 2012. Typically for this type of investment the impacts are temporary in nature resulting mainly from the construction works.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.