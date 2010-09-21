TERNA Reti Elettriche III

Übersicht
TERNA S.p.A.
The project consists of 15 electricity transmission components aimed at reinforcing and extending the Italian national electricity transmission network. Sub-schemes will be implemented over the period 2010-2013 in various regions of the country (Piedmont, Lombardy, Campania, Puglia, Abruzzo, Calabria and Tuscany).
The main purpose of the project is to improve the reliability of electricity supply, to support the efficient operation of traditional and renewable generation resources, and to reduce transmission congestion.
Due to their technical characteristics the individual project schemes fall under Annex I or Annex II of the EIA directive. The main impacts (if any) from such investments usually relate to visual impact, electromagnetic fields, disturbance during construction and impact on flying vertebrates and seabed fauna and flora.
The promoter is subject to the Public Procurement Act of Italy (Dlgs. 163/06) that came into force in 2006 transposing the EU Directive 2004/17/EC on public procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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