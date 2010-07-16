Peri-Urban Wastewater Project

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The Republic of Cyprus - Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment of Cyprus, acting through its Water Development Department (WDD).
Contact:
Mrs. Ioanna Stylianou
Environmental Engineer
Village wastewater framework comprising major investments in wastewater collection and treatment in more than fifty agglomerations outside big cities.
The main objectives of the project are to support the Central Government’s strategy for full compliance with the Urban Wastewater Treatment Directive. The project will also contribute to the objectives of the Water Framework Directive.
Predominantly positive environmental impacts are expected. The project does not fall under the Strategic Environmental Assessment legislation; however for several components Environmental Impact Assessments are being prepared and compliance with biodiversity legislation will be requested.
Procurement for services, works and supplies will be executed by WDD and the Urban Sewerage Boards. Tenders exceeding the applicable thresholds will be published in the OJEC.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.