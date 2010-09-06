TUBITAK RESEARCH INSTITUTES

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The Scientific and and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)
Mr. Okan Kara
EU 7th Framework Programme National Coordinator
Ataturk Bulvari No. 221
06100 Kavaklidere Ankara Turkey
Phone : (+90 312) 427 2302
Fax : (+90 312) 427 4024
www.tubitak.gov.tr
The project will finance mainly applied research activities conducted by 12 national research institutes as well as research activities performed at TÜBITAK’s headquarter level
To strengthen the research and innovation capacity in Turkey.
The projects will finance mainly intangible scientific research activities as well as industrial R&D and innovation programmes. These activities include financing of research activities in environmental sciences (i.e. research projects in this specialisation) as well as the financing of the operation of the environmental research institutes. These activities have minor negative impacts and appropriate mitigation measures are planned. Additional R&D planned in the project (e.g. for energy efficiency, renewable energy etc.) may result in the production of goods and services with improved environmental characteristics. The construction of buildings is not foreseen within the investment. The Bank requests the Promoter to comply with relevant environmental legislation.
Procurement of equipment and services to be in line with the Bank’s Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.