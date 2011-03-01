E18 KOSKENKYLA-KOTKA PPP PRIORITY TEN

Übersicht
Finnish Transport Agency
The project comprises the construction of a 53 km section of 2x2 motorway which includes 1) the conversion of the current highway into a motorway from Koskenkylä to Loviisa (17 km) and 2) the construction of a new 2x2 motorway from Loviisa to Kotka (36 km).
The project will improve traffic conditions on the E18 road corridor in Southern Finland, which lies on the main thoroughfare connecting Finland (including the Nordic Triangle) and Russia. The completion of the motorway section will contribute to the further development of an important TEN-T link connecting to Russia.
The project falls under Annex I of the EIA Directive 85/337/EEC, as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC and hence an EIA is mandatory. In addition, the potential impact of the project on a Natura 2000 area and compliance with the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (79/409/EEC) will be examined during appraisal.
The project is being procured as a public-private partnership (PPP). A procurement notice was published in the EU Official Journal. The service provider will be responsible to design, build, finance and maintain the investment. The promoter is selecting the service provider under an international procurement procedure. These procedures along with compliance with Directive 2004/18/EC will be studied during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.