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INTERCONNEXION BOLGATANGA-OUAGADOUGOU

Unterzeichnung(en)

Betrag
23.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Burkina Faso : 23.000.000 €
Energie : 23.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2011 : 23.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (USVP) - - EN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Oktober 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2011
20100346
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Bolgatanga Interconnector - Ouagadougou

Société Nationale d'Electricité du Burkina (SONABEL)
Mr S. Ki, CEO

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 23 million.
EUR 81 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of the 210 km-long 225 kV power interconnector between Bolgatanga in Ghana and Ouagadougou in Burkina Faso (171 km in Burkina Faso and 39 km in Ghana), which will enable electricity (around 100 MW) generated at low cost from natural gas in Ghana to be exported to Burkina Faso, a landlocked Sahel country, which generates its power mainly from expensive diesel-fired thermal plants.

This operation will help SONABEL to improve the reliability of power supplies in Burkina Faso and reduce its costs. This power interconnector is one of the priority projects of the West African Power Pool (WAPP), which aims to create a regional electricity market.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project has been the subject of an environmental and social assessment, the findings of which were adopted by the project's promoters, SONABEL and GRIDCo, and approved by the environmental authorities of Burkina Faso and Ghana.

The various components of the project will be put out to international tender in accordance with the procurement rules of the lenders involved.

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Weitere Veröffentlichungen
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (USVP) - - EN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Weitere Veröffentlichungen