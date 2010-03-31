Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

SCA TISSUE MEXICO

Unterzeichnung(en)

Betrag
72.811.562,59 €
Länder
Sektor(en)
Mexiko : 72.811.562,59 €
Industrie : 72.811.562,59 €
Unterzeichnungsdatum
29/04/2011 : 72.811.562,59 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 November 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/04/2011
20100331
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SCA Tissue Mexico

Papeles Higienicos del Centro S.A.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 91.67 million.
EUR 183.33 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the design, construction and operation of a new tissue (toilette paper) production plant from recycled paper in Tepeapulco, Hidalgo (Mexico), with an annual capacity of 60 kt. The purpose of the project is to substitute obsolete promoter’s existing plants and increase its current production capacity in Mexico.

The project will contribute to the supply security on the fast growing Mexican hygiene paper market and increase competition on this market. It increases the utilisation rates of recycled paper made from locally collected recovered paper, which also stimulates higher collection of waste paper reducing pressure on natural resources. The paper mill will also not only create considerable direct employment opportunities during construction and operation of the mill but also indirect jobs mainly in the labor intensive upstream paper collection business and in the service sector.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The new production plant requires an EIA in accordance with the Mexican Environmental legislation as well as European legislation (EIA Directive 85/337/EEC). On February 27th 2009 after the completion of the EIA procedure (which includes public hearing), an Environmental permit was granted to the project.

The promoter is a European owned private company that is not operating in the utilities sector, and thus is not covered by EU Directives on procurement. The promoter carries out competitive international consultations among potential suppliers for goods and services, which is a standard practice for this industry.

Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen