Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

SOTERRAMIENTOS FERROVIARIOS VALENCIA

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 50.000.000 €
Stadtentwicklung : 3.000.000 €
Verkehr : 47.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/06/2011 : 3.000.000 €
7/06/2011 : 47.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - 2nd Phase of Soterramiento Burjassot-Godella - ES

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Januar 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/06/2011
20100328
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Soterramientos Ferroviarios Valencia

Red de Transporte y Puertos de la Generalitat Valeciana (EGTP).

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 100 million
Up to EUR 300 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of putting underground three stretches of the existing surface railway lines (Metrovalencia lines 1 and 3) in three densely populated areas (Alboraia, Benimàmet, Burjassot) of the Valencia metropolitan area.

The aim of the project is to improve safety, reliability and level of service of the metro lines concerned, contributing to an enhancement of urban mobility and road safety by freeing the new spaces created at the surface for integrated urban development, thus contributing to improve the quality of life of the residents.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

As a public enterprise of a Member State, GTP is obliged to follow the relevant EU legislation regarding the environmental impact of projects (namely SEA, EIA and Habitat/Natura 2000 Directives) and accordingly the Promoter will be required to implement all the project components in compliance with the relevant legislation.

The Promoter is subject to and follows public procurement rules according to EU regulations, in particular EU procurement Directives (2004/18/EC and 2004/17/EC). Tenders shall be organised in compliance with EU requirements, with publication of tender notices in the EU Official Journal for components above thresholds.

Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - 2nd Phase of Soterramiento Burjassot-Godella - ES

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen