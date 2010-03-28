Soterramientos Ferroviarios Valencia

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Red de Transporte y Puertos de la Generalitat Valeciana (EGTP).
The project consists of putting underground three stretches of the existing surface railway lines (Metrovalencia lines 1 and 3) in three densely populated areas (Alboraia, Benimàmet, Burjassot) of the Valencia metropolitan area.
The aim of the project is to improve safety, reliability and level of service of the metro lines concerned, contributing to an enhancement of urban mobility and road safety by freeing the new spaces created at the surface for integrated urban development, thus contributing to improve the quality of life of the residents.
As a public enterprise of a Member State, GTP is obliged to follow the relevant EU legislation regarding the environmental impact of projects (namely SEA, EIA and Habitat/Natura 2000 Directives) and accordingly the Promoter will be required to implement all the project components in compliance with the relevant legislation.
The Promoter is subject to and follows public procurement rules according to EU regulations, in particular EU procurement Directives (2004/18/EC and 2004/17/EC). Tenders shall be organised in compliance with EU requirements, with publication of tender notices in the EU Official Journal for components above thresholds.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.