PROGRAMME NATIONAL ASSAINISSEMENT PNA

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Office National de l'Eau Potable (ONEP)
The project consists of the construction, refurbishment and extension of sanitation infrastructure in 29 urban centres in the Kingdom of Morocco. It forms part of the National Sanitation Programme approved by the Moroccan Government in 2005.
The aim of the programme is to contribute to improving the wastewater collection and treatment rates of small and medium-sized municipalities in line with the objectives of the National Sanitation Programme, i.e. an 80% rate of connection to the sanitation network in urban areas and a 60% wastewater treatment rate by 2020.
The programme will be subject to a strategic environmental and social study. Environmental impact assessments will also be conducted for each sub-project. These will be submitted to regional environmental committees for approval.
The contracts for the project's sub-components will be awarded according to the procedures of ONEP and Agence Française de Développement (AFD). These procedures take account of the EU procurement directive. The publication of the projects in the OJEU is accepted by all the project partners.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.