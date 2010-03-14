UBA Regional Facility

Unterzeichnung(en)
Übersicht
United Bank for Africa Plc
The investment amounts to EUR 75 million, which will be split as follows: (i) up to EUR 50 million senior loan with maturity up to 5 years to UBA Plc, for on-lending to SMEs across African countries – except Nigeria – through UBA’s subsidiaries in the region; and (ii) up to EUR 25 million subordinated convertible debt, with a maturity of up to 7 years, to support UBA’s growth strategy.
The Bank aims at supporting the emergence of stronger and more professional financial institutions in Sub-Saharan Africa and, hence, contributing to the development of the banking sector. It intends to assist United Bank for Africa Plc. Nigeria (UBA) in this context and will focus on the strengthening and expansion of its regional network – which currently counts fifteen countries outside of Nigeria. This will allow the EIB to support, amongst others, financial sector development in post-war or unstable countries such as Ivory Coast, and Sierra Leone, as well as in francophone countries with underdeveloped financial sectors, such as Benin, Chad, DRC and Gabon.
The Bank will ensure that the impact of the SME sub-projects financed by this facility are in line with its principles and standards as regards environmental and social issues.
The intermediary will ensure that equipment, works and services to be financed under this operation will be procured at the most advantageous prices, having regard to quality and efficiency, and that an open international bidding procedure will be followed where appropriate, in accordance with the Bank’s Procurement Guidelines.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.