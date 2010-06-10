Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

MORAVIA-SILESIA REGIONAL INFRA II

Unterzeichnung(en)

Betrag
81.307.423,4 €
Länder
Sektor(en)
Czechia : 81.307.423,4 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 6.504.593,87 €
Verkehr : 35.775.266,3 €
Bildung : 39.027.563,23 €
Unterzeichnungsdatum
18/11/2010 : 6.504.593,87 €
18/11/2010 : 35.775.266,3 €
18/11/2010 : 39.027.563,23 €
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MORAVIA-SILESIA REGIONAL INFRA II
Related public register
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - MORAVIA-SILESIA REGIONAL INFRA II
Zugehörige Pressemitteilungen
Tschechische Republik: Die EIB unterstützt weiterhin die Modernisierung der regionalen Infrastruktur in Mährisch-Schlesien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Juni 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/11/2010
20100299
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Moravia-Silesia Regional Infrastructure II

The Moravia-Silesia Region (Moravskoslezský kraj)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to CZK 1.3 billion.
Approx. CZK 2.6 billion.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

This project will support investments co-financed by the 2007-2013 Regional Operational Programme Moravia-Silesia as well as other schemes in the sectors of transport and public infrastructure (administrative, health and social care, education and culture).

The project will promote favourable conditions for economic and social development in a Convergence objective region.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is a multi-scheme operation classified as a Framework Loan. Some of the schemes may eventually fall under Annex I or Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, or may have an impact on an area forming part of Natura 2000 network. It will be required that all the schemes will be implemented in compliance with the EU environmental legislation.

The promoter as a public administration entity is required to follow the EU public procurement rules (2004/18/EC) including publication of contract notices in the EU Official Journal as implemented by national law, if and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MORAVIA-SILESIA REGIONAL INFRA II
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - MORAVIA-SILESIA REGIONAL INFRA II
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Tschechische Republik: Die EIB unterstützt weiterhin die Modernisierung der regionalen Infrastruktur in Mährisch-Schlesien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MORAVIA-SILESIA REGIONAL INFRA II
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
38782182
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20100299
Sektor(en)
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Verkehr
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - MORAVIA-SILESIA REGIONAL INFRA II
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2014
Sprache
Tschechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53222921
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20100299
Sektor(en)
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Verkehr
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MORAVIA-SILESIA REGIONAL INFRA II
Related public register
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - MORAVIA-SILESIA REGIONAL INFRA II
Andere Links
Übersicht
Moravia-Silesia Regional Infrastructure II
Datenblätter
MORAVIA-SILESIA REGIONAL INFRA II
Zugehörige Pressemitteilungen
Tschechische Republik: Die EIB unterstützt weiterhin die Modernisierung der regionalen Infrastruktur in Mährisch-Schlesien

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Tschechische Republik: Die EIB unterstützt weiterhin die Modernisierung der regionalen Infrastruktur in Mährisch-Schlesien
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MORAVIA-SILESIA REGIONAL INFRA II
Related public register
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - MORAVIA-SILESIA REGIONAL INFRA II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen