Gestamp Biomass Project

Übersicht
Gestamp Biotérmica S.L.
The project comprises the design, construction, operation and maintenance of four medium-scale biomass power stations in three different locations in the region of Castilla y Leon, Spain. The biomass supply will be managed by the promoter and supported by regional authorities.
The project contributes to the EU and national renewable energy targets and climate policies, as well as regional employment and development. Since the collapse of the regional pulp and paper industry there is no large scale demand any more for this type of biomass in the region of Castilla y Leon. Sustaining the demand of forest wood residues and encouraging much required intermediate fellings, the project will contribute to the prevention of forest fires and to the sustainability of the forestry activity in Castilla y Leon region.
By virtue of their technical characteristics, all power plants under this operation fall under Annex II of the Directive 85/337/EC amended 97/11/EC amended 2003/35/EC; thus an EIA may be required subject to a case-by-case decision or defined criteria set by the national competent authorities. The Bank’s services will verify that the power plants make use of best available technology to maximise efficiency of the production process and minimise the environmental footprint.
The promoter is a private company that does not enjoy any special or exclusive rights in the utilities sector. It is therefore not concerned by EU directives on procurement. The Bank’s services will verify that the project benefits from market-based competition between potential subcontractors.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.