MODERNISATION ROUTIERE I

Übersicht
Ministry of Transport and Infrastructure/General Directorate for Bridges and Roads
The project consists of new construction and improvement and repair works on Tunisia's primary road network: the roads of Greater Tunis, the main roads of large towns and regional roads, including a road safety component for certain elements of the project with a view to adopting in Tunisia similar principles to those set out by the relevant EU Directive 2008/96/EC.
The project aims to make a significant contribution to developing urban transport infrastructure in Tunisia and improving various parts of the Tunisian road network. By helping to improve road traffic conditions both in and outside the Greater Tunis area, the project will make a vital contribution to the country's economic development.
Apart from the inevitable disruption during the construction period, especially for road traffic affected by the sub-projects located in Greater Tunis, the project's environmental impact will in principle be limited.
The different components of the project will be put out to international tender, with publication in the Official Journal of the European Union.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
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