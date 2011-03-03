Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

MODERNISATION ROUTIERE I

Unterzeichnung(en)

Betrag
163.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Tunesien : 163.000.000 €
Verkehr : 163.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/06/2011 : 163.000.000 €
Andere Links
Related public register
11/02/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MODERNISATION ROUTIERE I - Rapport Actualise d'Etude d'Impact sur l'environnement - Lot 1 échangeur X20-X2
Zugehörige Pressemitteilungen
Tunesien: 163 Mio EUR sollen der wirtschaftlichen Entwicklung, der Beschäftigung und der Modernisierung des Straßennetzes zugute kommen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 März 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/06/2011
20100295
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Road Modernisation I

Ministry of Transport and Infrastructure/General Directorate for Bridges and Roads

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 163 million.
EUR 327 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of new construction and improvement and repair works on Tunisia's primary road network: the roads of Greater Tunis, the main roads of large towns and regional roads, including a road safety component for certain elements of the project with a view to adopting in Tunisia similar principles to those set out by the relevant EU Directive 2008/96/EC.

The project aims to make a significant contribution to developing urban transport infrastructure in Tunisia and improving various parts of the Tunisian road network. By helping to improve road traffic conditions both in and outside the Greater Tunis area, the project will make a vital contribution to the country's economic development.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Apart from the inevitable disruption during the construction period, especially for road traffic affected by the sub-projects located in Greater Tunis, the project's environmental impact will in principle be limited.

The different components of the project will be put out to international tender, with publication in the Official Journal of the European Union.

Kommentar(e)

 

Weitere Unterlagen
11/02/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MODERNISATION ROUTIERE I - Rapport Actualise d'Etude d'Impact sur l'environnement - Lot 1 échangeur X20-X2
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Tunesien: 163 Mio EUR sollen der wirtschaftlichen Entwicklung, der Beschäftigung und der Modernisierung des Straßennetzes zugute kommen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MODERNISATION ROUTIERE I - Rapport Actualise d'Etude d'Impact sur l'environnement - Lot 1 échangeur X20-X2
Datum der Veröffentlichung
11 Feb 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82223522
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100295
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
11/02/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MODERNISATION ROUTIERE I - Rapport Actualise d'Etude d'Impact sur l'environnement - Lot 1 échangeur X20-X2
Andere Links
Übersicht
Road Modernisation I
Datenblätter
MODERNISATION ROUTIERE I
Zugehörige Pressemitteilungen
Tunesien: 163 Mio EUR sollen der wirtschaftlichen Entwicklung, der Beschäftigung und der Modernisierung des Straßennetzes zugute kommen

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Tunesien: 163 Mio EUR sollen der wirtschaftlichen Entwicklung, der Beschäftigung und der Modernisierung des Straßennetzes zugute kommen
Andere Links
Related public register
11/02/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MODERNISATION ROUTIERE I - Rapport Actualise d'Etude d'Impact sur l'environnement - Lot 1 échangeur X20-X2

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen