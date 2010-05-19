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EU FUNDS CO-FINANCING 2007-2013 (GR)

Unterzeichnung(en)

Betrag
2.050.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 2.050.000.000 €
Energie : 20.500.000 €
Stadtentwicklung : 55.760.000 €
Telekommunikation : 164.000.000 €
Wasser, Abwasser : 225.500.000 €
Bildung : 266.500.000 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 292.740.000 €
Verkehr : 1.025.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/10/2015 : 500.000 €
21/10/2015 : 1.360.000 €
21/10/2015 : 4.000.000 €
21/10/2015 : 5.500.000 €
21/10/2015 : 6.500.000 €
21/10/2015 : 7.140.000 €
1/07/2010 : 20.000.000 €
21/10/2015 : 25.000.000 €
1/07/2010 : 54.400.000 €
1/07/2010 : 160.000.000 €
1/07/2010 : 220.000.000 €
1/07/2010 : 260.000.000 €
1/07/2010 : 285.600.000 €
1/07/2010 : 1.000.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
EIB unterzeichnet Darlehen von 50 Millionen Euro an Griechenland

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Mai 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/07/2010
20100240
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EU Funds co-financing 2007-2013 (GR)

Hellenic Republic

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 2 billion.
Up to EUR 21.5 billion.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Co-financing of priority investments in the Hellenic Republic under the 2007-2013 National Strategic Reference Framework (NSRF).

The project supports the National Strategic Reference Framework 2007-2013 and relevant sector strategies. It will cater to the long term needs of the Greek economy by providing, together with the Structural Funds, support to the RDI, ICT, environment, transport and human capital sectors as well as addressing the development needs of the regions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project, being a multi-sector multi-scheme operation classified as Framework Loan/Structural Programme Loan, will have a number of effects on the environment, including a reduction in the level of pollution, environmental protection, improved water and wastewater services as well as improved waste management. The Bank will require the promoter to act according to the provisions of the relevant EU directives, including the SEA, EIA, Habitats and Birds Directives.

The promoter as a public administration entity is required to follow the EU public procurement rules (2004/17/EC and 2004/18/EC), including publication of contract notices in the EU Official Journal as implemented by national law, if and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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