Kombiloesung Karlsruhe

Unterzeichnung(en)
Übersicht
KASIG (Karlsruher Schienen-Infrastruktur-Gesellschaft mbH)
Urban transport project in the inner city of Karlsruhe comprising the construction of a tram tunnel under the ‘Kaiserstrasse’ and a new road tunnel under the ‘Kriegstrasse’ to enable improvement of the tram services at surface.
By separating tram tracks from car and pedestrian traffic by means of tunneling, the project will improve reliability and punctuality of public transport in Karlsruhe and will improve the livability and safety of the public environment in the city centre.
The project provides a tram tunnel, a road tunnel and new tram tracks. All of these fall under Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC, amended by directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Consequently, competent authorities decide on the requirement of an EIA. In this case the project has been screened in, a full EIA has been done for the complete project (part 1 and 2) and there has been extensive consultation.
The promoter is a public entity subject to EU public procurement regulations. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the Project have been/shall be tendered in an applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EEC and 2004/18/EEC) with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.