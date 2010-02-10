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SEYCHELLES WATER & SANITATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
26.737.000 €
Länder
Sektor(en)
Seychellen : 26.737.000 €
Wasser, Abwasser : 26.737.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/12/2011 : 26.737.000 €
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26/02/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SEYCHELLES WATER & SANITATION - La Digue Wastewater System
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Zugehörige Pressemitteilungen
Seychellen: Hilfe aus der EU für die Trinkwasserversorgung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 August 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/12/2011
20100210
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Seychelles Water and Sanitation

Public Utilities Corporation

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 27 million
Indicative amount : EUR 63 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consist of: i) renewal and expansion of existing water supply system in the three main islands to improve water efficiency, reliability and resilience to climate variability; ii) upgrading of sewerage system in Mahé; iii) new sanitation facilities in La Digue; iv) non-revenue water and water demand management programmes.

The renewal and expansion of the water supply systems in the three main islands of Seychelles would help to cover the current and projected water deficit, improve their water and energy efficiency and increase their resilience to climate variation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project could have significant environmental and social benefits by securing access to water and sanitation facilities to all the population on a reliable basis, reducing health risks resulting from current contamination of groundwater sources and protecting the environment against domestic pollution and salt intrusion.

The works to be financed by the Bank will be procured on the basis of open competition in compliance with the EIB Guide for Procurement.

Weitere Unterlagen
26/02/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SEYCHELLES WATER & SANITATION - La Digue Wastewater System
26/02/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SEYCHELLES WATER & SANITATION - WWTP & Sewerage Pumping Stations & Rising Mains in Greater Victoria
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Zugehörige Pressemitteilungen
Seychellen: Hilfe aus der EU für die Trinkwasserversorgung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SEYCHELLES WATER & SANITATION - La Digue Wastewater System
Datum der Veröffentlichung
26 Feb 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
91346907
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100210
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Seychellen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SEYCHELLES WATER & SANITATION - WWTP & Sewerage Pumping Stations & Rising Mains in Greater Victoria
Datum der Veröffentlichung
26 Feb 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
91346906
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100210
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Seychellen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
Seychelles Water and Sanitation
Datenblätter
SEYCHELLES WATER & SANITATION
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Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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