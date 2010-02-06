ILLER BANK ENVIRONMENTAL LOAN

Unterzeichnung(en)
Übersicht
General Directorate of Iller Bank
- Mr. Bahaettin Kaptan
Deputy General Director
-Mr Ayhan Atli
General Directorate of Iller Bank
Ataturk Bulvari No. 21
06053 Opera Ankara Turkey
Phone : (+90 312) 508 70 44
Fax : (+90 312) 508 70 96
www.ilbank.gov.tr
The operation will comprise investment schemes in the water, wastewater and solid waste sector in varying sizes throughout Turkey, using ILLER BANK as an intermediary that will be providing both financial and technical services to municipalities.
Protection of Environment and Sustainable Communities.
The investment schemes under this Framework Loan consist of water, wastewater and solid waste projects, and are geared toward achieving net environmental and public health improvements.Some individual schemes to be financed by this loan are likely to fall under the transposed Annex I or II of the EIA law, and hence require EIA’s. The Bank will require the Non Technical Summaries and details on the consultation process for review and publication on the Bank website. Since the EIA Directive is not fully transposed, the Bank will require that the process and analysis in substance comply with EU standards. Technical Assistance provided by the Bank will therefore cover also inputs on the EIA as appropriate.Depending on their location, individual schemes may also impact sensitive nature areas. In the absence of designated protected (Natura 2000) sites and until full transposition of the associated EU Habitats Directive is a reality, the Bank will demand that particular attention be paid to sites of nature conservation interest during the EIA.
The Turkish public procurement law has been harmonised with the EC Directives, but some of the provisions are not yet fully in line with the EU legislation. Procurement under the operation will be carried out in accordance with the EIB Guide to Procurement. The Promoter has gained previous experience in international procurement through work with other International Finance Institutions and the EC
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.