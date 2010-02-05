TUBITAK RESEARCH AND TECHNOLOGY

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)
Mr. Okan Kara
EU 7th Framework Programme National Coordinator
Ataturk Bulvari No. 221
06100 Kavaklidere Ankara Turkey
Phone : (+90 312) 427 2302
Fax : (+90 312) 427 4024
www.tubitak.gov.tr
The project would co-finance via the Undersecretariat of Treasury Turkey’s national contribution to eligible research and development programmes through the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK). TÜBITAK runs a number of national science and technology programmes to which EIB funding will be directed.
To strengthen the research and innovation capacity in Turkey.
The project will finance intangible scientific research activities as well as industrial R&D and innovation programmes. It will also include TÜBITAK’s R&D infrastructure and facilities programme. The exact components of the latter programme are unknown at this stage and will be examined at appraisal, along with any potential related need for an EIA.
Experience based on a previous project with TÜBITAK indicates that, in principle, all national R&D programmes and projects funded by TÜBITAK have been subject to appraisal, tendering and procurement procedures that satisfy the Bank’s requirements. This is to be confirmed during the appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.