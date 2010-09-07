Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

MONDI SYKTYVKAR MILL MODERNISATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Russland : 100.000.000 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 10.000.000 €
Energie : 25.000.000 €
Industrie : 65.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2011 : 10.000.000 €
20/12/2011 : 25.000.000 €
20/12/2011 : 65.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Russian version - RU
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - English version - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Russland: EIB unterstützt Modernisierung der Papier- und Zellstoffproduktion

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 September 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2011
20100198
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Mondi Syktyvkar Mill Modernisation

Mondi plc

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million.
Approximately EUR 545 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the modernisation and expansion of the existing integrated Mondi Syktyvkar pulp and paper mill located close to the city of Syktyvkar, Komi Republic, in the north-west of the Russian Federation. This includes pulp, paper and paper-board production, power generation and extension of the wood yard.

  • Upgrading of older equipment to the standard of best available technology (BAT); the project will thus improve the environmental performance of the existing paper mill.
  • Energy efficiency upgrades reducing use of fossil natural gas.
  • Increasing use rates of paper made from locally grown renewable resources for packaging and other purposes.
  • Security of supply on the fast growing Russian paper market.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Upgrades in pulp and paper mills fall under Annex I of EIA directive 85/337/EC and its amending directives and the IPPC (01/2008EC) directive. The project has been permitted by the competent Russian authority after presentation of the corresponding EIA. The promoter has proactively divulged project impacts in mass media and to public stakeholders and carried out a social assessment. The project incorporates BAT for emission control. The promoter’s forest management practices are FSC (Forest Stewardship Council) certified in all its leaseholds. Compliance with EIB environmental and social standards will be assessed in the appraisal.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Russian version - RU
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - English version - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Russland: EIB unterstützt Modernisierung der Papier- und Zellstoffproduktion

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Russland: EIB unterstützt Modernisierung der Papier- und Zellstoffproduktion
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Russian version - RU
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - English version - EN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen