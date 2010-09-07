Mondi Syktyvkar Mill Modernisation

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Mondi plc
The project comprises the modernisation and expansion of the existing integrated Mondi Syktyvkar pulp and paper mill located close to the city of Syktyvkar, Komi Republic, in the north-west of the Russian Federation. This includes pulp, paper and paper-board production, power generation and extension of the wood yard.
- Upgrading of older equipment to the standard of best available technology (BAT); the project will thus improve the environmental performance of the existing paper mill.
- Energy efficiency upgrades reducing use of fossil natural gas.
- Increasing use rates of paper made from locally grown renewable resources for packaging and other purposes.
- Security of supply on the fast growing Russian paper market.
Upgrades in pulp and paper mills fall under Annex I of EIA directive 85/337/EC and its amending directives and the IPPC (01/2008EC) directive. The project has been permitted by the competent Russian authority after presentation of the corresponding EIA. The promoter has proactively divulged project impacts in mass media and to public stakeholders and carried out a social assessment. The project incorporates BAT for emission control. The promoter’s forest management practices are FSC (Forest Stewardship Council) certified in all its leaseholds. Compliance with EIB environmental and social standards will be assessed in the appraisal.
Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.