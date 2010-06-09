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HOCHTAUNUS KLINIKEN PPP

Unterzeichnung(en)

Betrag
49.377.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 49.377.000 €
Stadtentwicklung : 9.875.400 €
Gesundheit : 39.501.600 €
Unterzeichnungsdatum
17/09/2013 : 9.875.400 €
17/09/2013 : 39.501.600 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Juni 2010
Projektstatus
Referenz
Genehmigt | 14/12/2010
20100186
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Hochtaunus Kliniken PPP

Hochtaunus Kliniken gemeinnützige GmbH

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million.
EUR 300 million. (EIB estimate)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project involves the construction of two new general hospitals with around 473 and 100 beds/places in Bad Homburg and in Usingen.

The new facilities replace existing outdated facilities mainly built in the 1970s.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment, though the project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the Competent Authority.

The Promoter is required to respect national and EU legislation applicable to public authorities’ procurement and the Bank requires the Promoter to ensure that all relevant contracts for the implementation of the Project have been, or will be, tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation. The Promoter is using the negotiated procedure with prior (open) publication of a contract award notice. The Project’s procurement will be examined during appraisal.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen