MEDIO AMBIENTE Y BOSQUES DE ANDALUCIA

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Junta de Andalucía
The EIB project comprises a program of investments, running from 2010 to 2014, which aims at improving the environment and sustaining biodiversity in the Spanish Region of Andalucía. The program will support a large number of activities in sustainable forestry and forest fire prevention, forest infrastructure development and nature reserve management.
The project will support sustainable forest management and prevention of forest fires and nature reserve management. The project’s objectives will be achieved by the undertaking of engineering works; reforestation of at least 10 000 ha, and implementation of silvicultural techniques to minimise forest fires on at least 20 000 ha; and construction of new fire-fighting facilities.
The EIB project will support components of Andalucía’s 2010-14 environmental investment program, focusing on sustainable forest management, prevention of forest fires and nature reserve management. It is expected to deliver multiple environmental benefits and to contribute to EU policy objectives. Environmental aspects will be assessed in detail during the appraisal process, including application of the SEA (2001/42/EC) EIA (85/337/EEC), Habitats (92/43/EEC) and Birds (79/409/EEC) Directives as transposed into national law.
The promoter is a public entity and therefore subject to procurement procedures which must comply with directive 2004/18/EG.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.