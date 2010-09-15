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NATIONAL ROADS II

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Zypern : 80.000.000 €
Verkehr : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/03/2011 : 80.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Drainage - EN
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Vertical Road - EN
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - A1 Motorway - EN
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Storage Pond and Drainage - EN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 September 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/03/2011
20100160
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
National Roads II

Ministry of Communication and Works
Public Works Department

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million.
EUR 200 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investment loan with three components:
(i) Upgrading of about 14 km of A1 motorway from Nicosia to Ayia Varvara and associated access roads;
(ii) Upgrading and new construction of about 5 km of highway to improve access to Limassol port;
(iii) Implementation of a countrywide speed camera program

The project is expected to improve traffic conditions in several sections of the Cypriot road network. It would have significant economic benefits such as savings in operating costs and in travel time, as well as improved road safety.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The applicability of the SEA Directive is to be assessed during appraisal. The two road schemes to be included in the project all fall under Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC as amended and therefore are to be screened by the Competent Authority to determine whether an EIA is necessary or not. The screening and, where applicable, subsequent EIA procedure, including as necessary issues related to the Habitats and Birds Directives, are to be assessed during appraisal. The road safety component of the project does not fall under either Annex I or II of the EIA Directive 85/337/EEC.

The Promoter is a contracting authority governed by public law and is subject to provisions of Directive 2004/18/EC. The Bank will examine the procurement arrangements during appraisal.

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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Drainage - EN
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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