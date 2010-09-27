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MOLDOVA ROADS II

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Moldau : 75.000.000 €
Verkehr : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/11/2010 : 75.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 September 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/11/2010
20100154
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Moldova Roads II

State Roads Administration of the Republic of Moldova,
Genral Director V. Panurko, 12-a Bucuria str., MD-2004 Chisinau.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million.
EUR 150 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Rehabilitation and upgrading of key national roads sections.

The project is expected to generate time savings, reduce vehicle operating costs and improve road safety on two of the most trafficked axes radiating from Chisinau.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns mainly rehabilitation using the existing right of way. If located in EU, the project would fall under neither Annex I nor Annex II of the EIA directive, therefore not requiring an EIA. The rehabilitation programme launched in 2006, of which the present project is part, was subject to a sector environmental assessment, performed under the supervision of the World Bank.

If located in the EU, the promoter would be subject to Directive 2004/18. Following the experience of the first project (Moldova European Roads), the Promoter is well acquainted with the relevant procedures and applies them.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen