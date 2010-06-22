PPC Megalopolis Power Plant

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Public Power Corporation S.A.
The Project consists of a combined cycle gas turbine (CCGT) power station with a maximum continuous rating of 832 MWe, to be constructed adjacent to unit no. 4 at the existing power station in central Peloponnesus, Greece.
The project will install modern gas-fired power generation technology with high electrical generation efficiency and a relatively low environmental impact. The new generating capacity provided will contribute to stabilising the transmission network in the South Western region of Greece, meeting future growth in electricity demand and to replacing existing lignite, heavy fuel oil and gas power stations that are scheduled to be decommissioned.
Due to its capacity (plant over 300 MWth), the project is subject to Annex 1 of the EIA Directive (85/337/EC and amendments) and is required to undergo a full Environmental Impact Assessment. The promoter has confirmed that an Environmental Impact Assessment has been carried out in December 2008 and that the ministries and competent authorities have formulated a positive opinion on the project. The publication of the decision is expected in the near future.
As a state owned entity, the promoter is a public undertaking in the sense of the Art. 2.1(b) of the Utilities Directive 2004/17/EC. The turnkey EPC tender was announced in the OJEU in April 2008 – publication reference is 2008/S 76-103222 / 18-4-2008.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.