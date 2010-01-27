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AHLSTROM FIBRE-PRODUCTS (RSFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
45.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 9.000.000 €
Italien : 9.000.000 €
Finnland : 10.800.000 €
Frankreich : 16.200.000 €
Industrie : 45.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2010 : 9.000.000 €
21/12/2010 : 9.000.000 €
21/12/2010 : 10.800.000 €
21/12/2010 : 16.200.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: Ahlstrom, Hersteller von Spezialpapieren, erhält Darlehen von 45 Mio EUR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Juli 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2010
20100127
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Ahlstrom Fibre - Products (RSFF)

Ahlstrom OYJ

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 45 million.
EUR 109 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns investments in research, development and innovation (RDI) related to fibre composites, speciality papers as well as related end use applications starting in 2010 and finishing in 2013.

The R&D investments focus on improving current products and processes as well as developing new business opportunities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investment in research and development activities that are expected to be carried out in existing R&D facilities, in which case an EIA should not be required according to Directive 85/337/EC and its amending Directives. However, the promoter will be required to ensure that the provisions of the EIA Directive and those of any other relevant environmental acquis are complied with. Full environmental details will be assessed during the appraisal.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

Kommentar(e)

The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen